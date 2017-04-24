Нижегородка приговорена почти к девяти годам колонии за убийство знакомого Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Женщина в Советском районе Нижнего Новгорода приговорена почти к девяти годам колонии за убийство знакомого. Об этом сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области 26 апреля 2017 года.

Согласно информации, 11 октября 2016 года 44-летняя подсудимая и ее 26-летний знакомый после празднования дня рождения последнего пришли утром к ней домой. Там они поссорились из-за того, что мужчина не хотел выходить на работу. В ходе ссоры женщина ударила потерпевшего ножом. Он был доставлен в больницу, однако спасти мужчину не удалось.

В рамках предварительного расследования обвиняемая созналась в содеянном. Она признана виновной по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и приговорена к восьми годам и восьми месяцам колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.