Эксклюзив
Маск допустил открытие завода Tesla в Нижнем Новгороде
Весенний призыв 2026: куда пойдут служить нижегородцы
Задержаны предполагаемые убийцы нижегородского экс-депутата
Куда жаловаться на подтопления в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Пьяный угонщик без прав устроил ДТП на нижегородской трассе

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

На трассе Р-158 Нижний Новгород — Саратов произошло ДТП с участием угнанного автомобиля. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным полиции, водитель Toyota Camry во время обгона потерял управление, столкнулся с грузовиком и съехал в кювет. В результате аварии никто не пострадал.

Прибывшие на место сотрудники ДПС заметили у мужчины явные признаки опьянения. Медицинское освидетельствование подтвердило, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, выяснилось, что у водителя отсутствуют права и документы на автомобиль.

В ходе проверки установили, что 35-летний мужчина ранее был шесть раз судим за тяжкие преступления. Он признался, что проник в автомастерскую, взломав ворота, и угнал машину, принадлежавшую клиенту сервиса. Причиненный владельцу ущерб оценили в 250 тысяч рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о краже. За управление автомобилем в нетрезвом виде без водительского удостоверения нарушителю назначили 15 суток административного ареста.

Ранее сообщалось, что на М-7 в Володарском округе автомобилист наехал на надземный пешеходный переход. Машина загорелась. В результате пострадали два человека.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ДТП Р-158 Угон
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных