Пьяный угонщик без прав устроил ДТП на нижегородской трассе

На трассе Р-158 Нижний Новгород — Саратов произошло ДТП с участием угнанного автомобиля. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.
По данным полиции, водитель Toyota Camry во время обгона потерял управление, столкнулся с грузовиком и съехал в кювет. В результате аварии никто не пострадал.
Прибывшие на место сотрудники ДПС заметили у мужчины явные признаки опьянения. Медицинское освидетельствование подтвердило, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, выяснилось, что у водителя отсутствуют права и документы на автомобиль.
В ходе проверки установили, что 35-летний мужчина ранее был шесть раз судим за тяжкие преступления. Он признался, что проник в автомастерскую, взломав ворота, и угнал машину, принадлежавшую клиенту сервиса. Причиненный владельцу ущерб оценили в 250 тысяч рублей.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело о краже. За управление автомобилем в нетрезвом виде без водительского удостоверения нарушителю назначили 15 суток административного ареста.
