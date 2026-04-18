Три человека погибли в автомобиле на дороге в Ардатовском районе Происшествия

Фото: кадр из видео ОГИБДД МО МВД России "Кулебакский"

Смертельная авария произошла утром 18 апреля в Ардатовском районе, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Согласно предоставленной информации, ДТП случилось около 10:00 на 63 километре автодороги Павлово - Сосновское - Мухтолово, в районе села Саконы. 48-летний водитель автомобиля Lexus превысил скорость и не справился с управлением. В результате машину унесло с дороги в кювет, где она врезалась в дерево.

В результате водитель и две его пассажирки, пожилые женщины, погибли на месте. Ещё одна пассажирка, 51-летняя женщина, была госпитализирована в больницу Арзамаса.

Все обстоятельства ДТП будут уточняться, добавили в Госавтоинспекции.

