Куда жаловаться на подтопления в Нижнем Новгороде
Происшествия

18 апреля 2026 13:16 Происшествия
Три человека погибли в автомобиле на дороге в Ардатовском районе

Фото: кадр из видео ОГИБДД МО МВД России "Кулебакский"

Смертельная авария произошла утром 18 апреля в Ардатовском районе, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Согласно предоставленной информации, ДТП случилось около 10:00 на 63 километре автодороги Павлово - Сосновское - Мухтолово, в районе села Саконы. 48-летний водитель автомобиля Lexus превысил скорость и не справился с управлением. В результате машину унесло с дороги в кювет, где она врезалась в дерево.

В результате водитель и две его пассажирки, пожилые женщины, погибли на месте. Ещё одна пассажирка, 51-летняя женщина, была госпитализирована в больницу Арзамаса.

Все обстоятельства ДТП будут уточняться, добавили в Госавтоинспекции.

Напомним, что вечером 17 апреля в Нижнем Новгороде на улице Бринского в районе дома №9 произошла авария, в которой пострадали два человека.

