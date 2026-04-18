Два человека пострадали в ДТП на улице Бринского

Вечером 17 апреля в Нижнем Новгороде на улице Бринского в районе дома №9 произошла авария, в которой пострадали два человека.
Как рассказали в Госавтоинспекции, виновником ДТП стал 36-летний водитель автомобиля Honda, который при движении в сторону Казанского шоссе выехал на перекрёсток под запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Kia.
В результате столкновения пострадала 35-летняя водитель Kia, её госпитализировали в больницу им. Семашко. Кроме того, телесные повреждения получила 30-летняя пассажирка японской иномарки.
По данному факту возбуждено административное расследование, уточнили в ГАИ.Напомним, массовое ДТП произошло на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде вечером 13 апреля. В нём пострадали три человека.
