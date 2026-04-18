Происшествия

Минобороны сообщило о сбитых беспилотниках над Нижегородской областью

18 апреля 2026 18:12 Происшествия
Минобороны сообщило о сбитых беспилотниках над Нижегородской областью

Атака БПЛА отражена в Нижегородской области. Об этом проинформировало Минобороны России.

Согласно предоставленной информации, в период с 8:00 до 16:00 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и нейтрализовали 46 вражеских беспилотных летательных аппаратов над регионами России.

Уточняется, что беспилотники были уничтожены над Самарской, Брянской, Белгородской, Вологодской, Курской, Нижегородской и Рязанской областями, а также над акваторией Черного моря.

Напомним, сегодня утром нижегородский аэропорт закрывали для обеспечения безопасности полётов. Ограничения были сняты уже после полудня.

