Жительница Вачского района стала жертвой мошенников и лишилась 2,5 млн рублей Происшествия

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

69-летняя женщина из Вачского района стала жертвой дистанционных мошенников и лишилась всех своих сбережений. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

пенсионерка рассказала полицейским, что ей звонили неизвестные, которые выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов и других государственных структур.

Злоумышленники убедили женщину, что она якобы причастна к незаконной деятельности и является спонсором недружественного государства. Они сказали, что для "отмены подозрительной операции" нужно перевести деньги.

Следуя указаниям мошенников, женщина в течение недели снимала свои сбережения и переводила их на счета, которые ей продиктовали. В результате она потеряла более 2,5 млн рублей. Через некоторое время женщина поняла, что её обманули, и обратилась в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество".

Сотрудники полиции призывают граждан быть бдительными при общении с незнакомцами по телефону. Ни к коем случае не проводите по указаниям третьих лиц финансовые операции и действия с деньгами. Если вам звонят и говорят о необходимости перевода денег, банковских счетов или вкладов, это может быть мошенничество.

Мошенники часто пытаются запутать жертву, переключая её на представителей разных структур и ведомств. Их цель — вести продолжительный разговор, чтобы не дать человеку опомниться и принять решение. Полиция рекомендует не продолжать разговор, если он касается ваших денег, лучше прервите разговор.

