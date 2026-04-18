Задержаны предполагаемые убийцы нижегородского экс-депутата
Весенний призыв 2026: куда пойдут служить нижегородцы
Куда жаловаться на подтопления в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Маск допустил открытие завода Tesla в Нижнем Новгороде
Последние новости рубрики Происшествия
18 апреля 2026 10:23
Жительница Вачского района стала жертвой мошенников и лишилась 2,5 млн рублей
18 апреля 2026 09:28
Два человека пострадали в ДТП на улице Бринского
17 апреля 2026 20:41
Дом с огромной трещиной в Балахне признают аварийным и расселят
17 апреля 2026 17:48
Экс-депутата Николая Шумилкова арестовали в Нижнем Новгороде
17 апреля 2026 17:22
Уголовное дело о халатности завели из-за дома с трещиной в Балахне
17 апреля 2026 15:28
Нижегородская прокуратура начала проверку после гибели 4-летнего ребенка
17 апреля 2026 14:10
85-летний педагог умер прямо на занятиях в саровской школе
17 апреля 2026 13:26
Пьяный угонщик без прав устроил ДТП на нижегородской трассе
17 апреля 2026 13:11
4-летний ребенок погиб на пожаре в Нижегородской области
17 апреля 2026 11:20
Автомобиль сгорел дотла в результате ДТП на М-7 под Нижним Новгородом
Происшествия

18 апреля 2026 10:23 Происшествия
Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

69-летняя женщина из Вачского района стала жертвой дистанционных мошенников и лишилась всех своих сбережений. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

пенсионерка рассказала полицейским, что ей звонили неизвестные, которые выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов и других государственных структур.

Злоумышленники убедили женщину, что она якобы причастна к незаконной деятельности и является спонсором недружественного государства. Они сказали, что для "отмены подозрительной операции" нужно перевести деньги.

Следуя указаниям мошенников, женщина в течение недели снимала свои сбережения и переводила их на счета, которые ей продиктовали. В результате она потеряла более 2,5 млн рублей. Через некоторое время женщина поняла, что её обманули, и обратилась в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество".

Сотрудники полиции призывают граждан быть бдительными при общении с незнакомцами по телефону. Ни к коем случае не проводите по указаниям третьих лиц финансовые операции и действия с деньгами. Если вам звонят и говорят о необходимости перевода денег, банковских счетов или вкладов, это может быть мошенничество.

Мошенники часто пытаются запутать жертву, переключая её на представителей разных структур и ведомств. Их цель — вести продолжительный разговор, чтобы не дать человеку опомниться и принять решение. Полиция рекомендует не продолжать разговор, если он касается ваших денег, лучше прервите разговор.

Как сообщалось ранее, в Нижегородской области зафиксирован рост мошеннических звонков, выстроенных по сложным многоэтапным сценариям.

Фоторепортажи
Собор Святых: в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
12 апреля 2026 16:20
"Собор Святых": в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
Архив
