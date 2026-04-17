Экс-депутата Николая Шумилкова арестовали в Нижнем Новгороде

Нижегородский предпринимательи и экс-депутат Николай Шумилков арестован по делу о покушении на коммерческий подкуп в особо крупном размере.
По данным следствия, в апреле 2026 года он, являясь участником управляющей компании в Сормове, пытался передать свыше 1 млн рублей другому участнику УК, чтобы избрать своего знакомого директором этой УК.
Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 204 УК РФ. Суд постановил отправить его в СИЗО.
Напомним, что в Арзамасе арестовали директора медицинского колледжа, обвиняемую в присвоении и растрате бюджетных миллионов.
