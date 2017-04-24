"Окская судоверфь" в Нижегородской области изготовила комплекты плавсредств в интересах Минобороны

ПСТ-1
АО "Окская судоверфь" (Навашино, Нижегородская область, входит в UCL Holding) изготовила комплекты плавсредств в интересах Минобороны РФ. Об этом сообщает пресс-служба судоверфи.
Поясняется, что контракт у "Окской судоверфи" заключен с ОАО "41 Центральный завод железнодорожной техники" (г. Люберецы, Московская область). Это предприятие изготавливает продукцию для министерства обороны России.
"В рамках контракта, предусматривающего изготовление корпусов и деталей самоходного понтона ПСТ-1, "Окская судоверфь" осуществила первые поставки продукции на "41 Центральный завод железнодорожной техники. Заказчику отправлено 20 корпусов и комплектов деталей понтона. Следующие 24 корпуса планируется направить во втором квартале 2017 года.
Всего по контракту, заключенному в 2016 году, "Окская судоверфь" поставит 50 комплектов деталей из листового металла и 70 корпусов.
СПРАВКА:
Понтон самоходный "ПСТ-1" предназначен для наведения наплавных железнодорожных мостов, транспортировки паромов и организации паромных переправ.
"Окская судоверфь" осуществляет строительство нефтеналивных и сухогрузных средне-тоннажных судов смешанного плавания, контейнеровозов, специальных судов и барж.
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