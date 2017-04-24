"Окская судоверфь" в Нижегородской области изготовила комплекты плавсредств в интересах Минобороны Бизнес

АО "Окская судоверфь" (Навашино, Нижегородская область, входит в UCL Holding) изготовила комплекты плавсредств в интересах Минобороны РФ. Об этом сообщает пресс-служба судоверфи.

Поясняется, что контракт у "Окской судоверфи" заключен с ОАО "41 Центральный завод железнодорожной техники" (г. Люберецы, Московская область). Это предприятие изготавливает продукцию для министерства обороны России.

"В рамках контракта, предусматривающего изготовление корпусов и деталей самоходного понтона ПСТ-1, "Окская судоверфь" осуществила первые поставки продукции на "41 Центральный завод железнодорожной техники. Заказчику отправлено 20 корпусов и комплектов деталей понтона. Следующие 24 корпуса планируется направить во втором квартале 2017 года.

Всего по контракту, заключенному в 2016 году, "Окская судоверфь" поставит 50 комплектов деталей из листового металла и 70 корпусов.

СПРАВКА:

Понтон самоходный "ПСТ-1" предназначен для наведения наплавных железнодорожных мостов, транспортировки паромов и организации паромных переправ.

"Окская судоверфь" осуществляет строительство нефтеналивных и сухогрузных средне-тоннажных судов смешанного плавания, контейнеровозов, специальных судов и барж.