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Культура и отдых

Трио американских музыкантов выступит в Нижнем Новгороде 27 апреля

26 апреля 2017 14:54  [116] Культура и отдых

Фото: astrakult.ru

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Трио американских музыкантов выступит в Нижнем Новгороде в преддверии Международного дня джаза 27 апреля 2017 года. Музыканты презентовали свою концертную программу в рамках пресс-конференции 26 апреля.

Концерт музыкантов, объединившихся в один коллектив на период гастролей, состоится в рамках тура по городам России и будет состоять из джазовых, классических, рок-н-ролльных мелодий из известных композиций из мюзиклов и кино. На сцене музыканты будут исполнять хиты Джорджа Гершвина, Фрэнка Синатры, Энни Ленокс, Элтона Джона, Тины Тернер, Дэвида Боуи и других.

В составе трио выступят певица и автор песен Мэри Макбрайд, артист музыкального театра Деймон Данно и композитор, а также музыкант Джонатан Спурни.

По словам Макбрайд, это уже не первый ее визит в Россию. Особенностью гастрольного тура 2017 года стало то, что в каждом городе России музыканты будут выступать совместно с местным оркестром или симфоническим бендом, который придаст музыке оригинальное звучание.

"Мы все пришли к своему музыкальному призванию разными путями, но нас объединяет главное. Любовь к тому, чем мы занимаемся. И у каждого в отдельности есть свои проекты, работы, но все равно мы объединяемся, чтобы делать то, что нам приносит большое удовольствие. В Нижнем Новгороде я первый раз и отметил для себя, что здесь очень приветливые люди, вкусная еда и отличная погода. Мне кажется, что наша музыка должна понравиться слушателям, потому что мы постарались сделать программу универсальной и интересной каждому", - отметил Данно

"Для нас гастроли – это возможность выступать перед самой разной аудиторией. Наши концерты не ограничиваются большими зрительными залами. Когда-то я основала проект под названием HomeTour, который позволил давать концерты для самой разной публики, в числе которой были люди с ограниченными физическими возможностями, ветераны, пациенты различных клиник, люди, находящиеся в тюрьмах. И эти концерты находили отклик в сердцах всех этих людей. Потому что музыка – это универсальный способ объединить людей со всего мира", - прокомментировала Мэри Макбрайд.

Концерт американского трио совместно с биг-бэндом Sinfonica под руководством дирижера Святослава Текучева состоится 27 апреля в 18:30 в Нижегородской филармонии и будет приурочен к Международному дню джаза, который ежегодно проводится 30 апреля.

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