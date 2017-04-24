Прошлогодний картофель и лук в Нижегородской области подорожали на треть с марта по апрель 2017 года Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Прошлогодний картофель и лук в Нижегородской области подорожали на треть с марта по апрель 2017 года. Об этом начальник отдела контроля экономической концентрации управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по региону Елена Рейнбах сообщила журналистам 26 апреля 2017 года.

По ее словам, в частности с 21 марта по 18 апреля текущего года цена за 1 кг прошлогоднего картофеля выросла с 16,86 рубля до 23,2 рубля (37,6%). Цена на лук репчатый за этот период увеличилась с 21,18 рубля до 27,82 рубля (31,35%).

Поясняя этот факт, руководитель УФАС Михаил Теодорович назвал его "рукой погоды". "Длинная и морозная зима, видимо, привела к тому, что не долежала, не дотерпела прошлогодня картошка. Чуть позже появилась новая картошка. То же самое и лук, который совершенно не морозостойкий. Пока то, что мы видим, мы связываем с этим обстоятельством", - отметил он.

Теодорович также обратил внимание на изменение стоимости фруктов. Так, с 21 марта по 18 апреля на 12,1% подешевели апельсины (с 56,56 рубля до 49,7 рубля), на 10,4% снизилась цена на груши (с 119,16 рубля до 106,7 рубля), на 8,7% - цена на мандарины (с 76,34 рубля до 69,65 рубля), на 9,2% - цена на бананы (с 60,86 рубля до 55,23 рубля), на 6,77% - цена на яблоки (с 58,78 рубля до 54,8 рубля). Подорожали только лимоны – с 92,34 рубля до 95,45 рубля (рост 3,37%).

Помимо того, за отчетный период на 6,23% подешевела курица (до 121 рубля за кг), на 5,3% - морковь мытая (до 33 рублей), на 2,89% - яйца (до 58,55 рубля). Подорожали куриная грудка (на 5,15% - до 190,36 рубля), свинина (на 12,38% - до 217,4 рубля), капуста белокочанная (на 40,5% - до 21,16 рубля), картофель молодой (на 4,5% - до 41,7 рубля), масло подсолнечное (на 4% - до 100,9 рубля), крупа гречневая (на 2,76% - до 98,7 рубля).

Напомним, в 2016 году в Нижегородской области на 20% подорожали чай, гречка и куриное мясо.