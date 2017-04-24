Промсвязьбанк
Промсвязьбанк
Ростелеком
Фонд социального страхования
Последние новости рубрики Экономика
26 апреля 2017 16:20  [55] Прошлогодний картофель и лук в Нижегородской области подорожали на треть с марта по апрель 2017 года
26 апреля 2017 15:16  [92] Рост цен на бензин в Нижегородской области с начала 2016 года по апрель 2017 года не превысил 5%, - УФАС
25 апреля 2017 14:08  [113] Нижегородская область в I квартале увеличила перечисления в доходы бюджетной системы РФ на 23%
25 апреля 2017 12:19  [231] Сельхозпредприятия пяти районов Нижегородской области начали полевые работы по данным на 24 апреля
24 апреля 2017 17:05  [150] Объем промпроизводства в Нижегородской области вырос на 5,4% в I квартале 2017 года
24 апреля 2017 16:16  [308] Стоимость жилья на нижегородском первичном рынке выросла на 1,5% в I квартале 2017 года
24 апреля 2017 14:47  [3154] Дмитрий Медведев подписал постановление о создании ТОР в Сарове Нижегородской области
21 апреля 2017 16:50  [327] Беларусь и Нижегородская область намерены до 1 июля 2017 года разработать программу по развитию производства автокомпонентов
20 апреля 2017 17:01  [275] "Рост товарооборота нашей области и Белоруссии обусловили хорошие политотношения руководства территорий", - Евгений Лебедев
20 апреля 2017 16:13  [309] Аукционы по привлечению кредитов на 4 млрд рублей объявило правительство Нижегородской области
Экономика

Прошлогодний картофель и лук в Нижегородской области подорожали на треть с марта по апрель 2017 года

26 апреля 2017 16:20  [55] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Прошлогодний картофель и лук в Нижегородской области подорожали на треть с марта по апрель 2017 года. Об этом начальник отдела контроля экономической концентрации управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по региону Елена Рейнбах сообщила журналистам 26 апреля 2017 года.

По ее словам, в частности с 21 марта по 18 апреля текущего года цена за 1 кг прошлогоднего картофеля выросла с 16,86 рубля до 23,2 рубля (37,6%). Цена на лук репчатый за этот период увеличилась с 21,18 рубля до 27,82 рубля (31,35%).

Поясняя этот факт, руководитель УФАС Михаил Теодорович назвал его "рукой погоды". "Длинная и морозная зима, видимо, привела к тому, что не долежала, не дотерпела прошлогодня картошка. Чуть позже появилась новая картошка. То же самое и лук, который совершенно не морозостойкий. Пока то, что мы видим, мы связываем с этим обстоятельством", - отметил он.

Теодорович также обратил внимание на изменение стоимости фруктов. Так, с 21 марта по 18 апреля на 12,1% подешевели апельсины (с 56,56 рубля до 49,7 рубля), на 10,4% снизилась цена на груши (с 119,16 рубля до 106,7 рубля), на 8,7% - цена на мандарины (с 76,34 рубля до 69,65 рубля), на 9,2% - цена на бананы (с 60,86 рубля до 55,23 рубля), на 6,77% - цена на яблоки (с 58,78 рубля до 54,8 рубля). Подорожали только лимоны – с 92,34 рубля до 95,45 рубля (рост 3,37%).

Помимо того, за отчетный период на 6,23% подешевела курица (до 121 рубля за кг), на 5,3% - морковь мытая (до 33 рублей), на 2,89% - яйца (до 58,55 рубля). Подорожали куриная грудка (на 5,15% - до 190,36 рубля), свинина (на 12,38% - до 217,4 рубля), капуста белокочанная (на 40,5% - до 21,16 рубля), картофель молодой (на 4,5% - до 41,7 рубля), масло подсолнечное (на 4% - до 100,9 рубля), крупа гречневая (на 2,76% - до 98,7 рубля).

Напомним, в 2016 году в Нижегородской области на 20% подорожали чай, гречка и куриное мясо.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:

Фотофакт
Вывеску Горьковский театр кукол демонтировали для реставрации24 апреля 2017Вывеску "Горьковский театр кукол" демонтировали для реставрации

Андрей Репин

Малиновая слобода
Эстафетный пробег
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph