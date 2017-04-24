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Экономика

Суд принял иск о возмещении автотранспортным предприятием в Нижегородской области субсидий на 0,5 млн рублей

27 апреля 2017 11:11  [80] Экономика
Областной суд

Областной суд

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд принял иск о возмещении автотранспортным предприятием в Нижегородской области субсидий на 0,5 млн рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона 27 апреля 2017 года.

Согласно информации, в ходе проверки исполнения бюджетного законодательства в части получения выпадающих доходов МП "Балахнинское ПАП" за 2015 и первое полугодие 2016 года было выявлено, что сумма выпадающих доходов завышена почти на 750 тысяч рублей. Около 250 тысяч рублей было возмещено. Таким образом, задолженность БПАП и муниципального образования перед бюджетом региона осталась в размере 500 тысяч рублей.

С иском о возмещении излишне полученных бюджетных средств в суд обратился балахнинский городской прокурор.

Напомним также, что в апреле 2017 года в суд поступило дело о признании незаконной продажи здания автостанции в Балахне.

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