Выдано разрешение на строительство первого дома по КРТ на Гребном канале Экономика

Фото: минград Нижегородской области

Московский девелопер получил разрешение на возведение в Нижнем Новгороде первого многоквартирного дома в рамках комплексного развития территории в границах набережной Гребного канала и слободы Подновье.

Как сообщили в региональном министерстве градостроительной деятельности, проект реализует Level Group через аффилированную компанию ООО СЗ «Левел Волга».

Соглашение о КРТ было заключено в июле 2025 года. На участке площадью 10,55 га планируется построить около 47 тысяч квадратных метров жилья и создать благоустроенную набережную, которая продолжит существующий маршрут и соединит Гребной канал с центром города. Общий объем инвестиций оценивается примерно в 16 млрд рублей.

«Проект КРТ на этой территории — один из пяти флагманских проектов, формирующих современный и узнаваемый речной фасад Нижнего Новгорода», — отметила министр градостроительной деятельности и развития агломераций региона Дарья Шунаева.

По ее словам, речь идет не просто о строительстве жилья, а о создании полноценной городской среды с жилыми кварталами, социальными, коммерческими и гостиничными объектами. В рамках проекта планируется построить школу на 550 мест и детский сад на 200 воспитанников — оба объекта должны быть переданы городу до конца 2030 года.

Разрешение выдано на строительство дома из четырех корпусов высотой от 8 до 12 этажей на 370 квартир общей площадью 21,4 тысячи квадратных метров. Ранее его проект прошел негосударственную экспертизу,

Как отметили в ведомстве, архитектурную концепцию разработало шведское бюро Semrén&Månsson. В основе решения — принципы скандинавского дизайна, функциональность и долговечность. Для отделки фасадов предусмотрены керамогранит, металлические панели, штукатурка и темный кирпич, а цветовая палитра выдержана в песочных и графитовых природных оттенках. Ранее архитектурно-градостроительный облик дома одобрил региональный минград.

Добавим, что ранее минград также согласовал внешний облик первого дома в рамках другого проекта КРТ на Гребном канале, который реализует девелопер GloraX.