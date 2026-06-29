Эксклюзив
Что есть и чего нет в новых Volga: обзор из салона
Повышение тарифов ЖКХ с 1 июля: правда или миф
Нижегородцам объяснили, почему цены на бензин различаются на АЗС
Суд арестовал мажора Корнилова, назвавшего россиян "нищетой"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
29 июня 2026 18:56
Выдано разрешение на строительство первого дома по КРТ на Гребном канале
29 июня 2026 17:55
Нижегородская область стала лидером по борьбе с незаконным оборотом продукции
29 июня 2026 17:15
Соль и песок закупят на 92,81 млн рублей для дорог Нижнего Новгорода
29 июня 2026 17:05
Мебельная компания присоединилась к федпроекту «Производительность труда»
29 июня 2026 13:43
Почти 62 млн рублей направят на охрану «Volga Арены» в Нижнем Новгороде
29 июня 2026 12:10
Нижегородскую стройкомпанию закрыли из‑за нарушения при найме мигранта
29 июня 2026 10:02
Нижний Новгород занял 65 место в рейтинге городов по строительству жилья
27 июня 2026 09:39
Проект реконструкции Богородской трассы получил одобрение госэкспертизы
26 июня 2026 18:00
Эксклюзив
Проезд по Восточному обходу Нижнего Новгорода могут сделать платным
26 июня 2026 16:27
Резервистам «БАРС-НН» будут платить по 100 тысяч рублей за каждый сбитый дрон
Экономика

Выдано разрешение на строительство первого дома по КРТ на Гребном канале

29 июня 2026 18:56 Экономика
Выдано разрешение на строительство первого дома по КРТ на Гребном канале

Фото: минград Нижегородской области

Московский девелопер получил разрешение на возведение в Нижнем Новгороде первого многоквартирного дома в рамках комплексного развития территории в границах набережной Гребного канала и слободы Подновье.

Как сообщили в региональном министерстве градостроительной деятельности, проект реализует Level Group через аффилированную компанию ООО СЗ «Левел Волга».

Соглашение о КРТ было заключено в июле 2025 года. На участке площадью 10,55 га планируется построить около 47 тысяч квадратных метров жилья и создать благоустроенную набережную, которая продолжит существующий маршрут и соединит Гребной канал с центром города. Общий объем инвестиций оценивается примерно в 16 млрд рублей.

«Проект КРТ на этой территории — один из пяти флагманских проектов, формирующих современный и узнаваемый речной фасад Нижнего Новгорода», — отметила министр градостроительной деятельности и развития агломераций региона Дарья Шунаева.

По ее словам, речь идет не просто о строительстве жилья, а о создании полноценной городской среды с жилыми кварталами, социальными, коммерческими и гостиничными объектами. В рамках проекта планируется построить школу на 550 мест и детский сад на 200 воспитанников — оба объекта должны быть переданы городу до конца 2030 года.

Разрешение выдано на строительство дома из четырех корпусов высотой от 8 до 12 этажей на 370 квартир общей площадью 21,4 тысячи квадратных метров. Ранее его проект прошел негосударственную экспертизу,

Как отметили в ведомстве, архитектурную концепцию разработало шведское бюро Semrén&Månsson. В основе решения — принципы скандинавского дизайна, функциональность и долговечность. Для отделки фасадов предусмотрены керамогранит, металлические панели, штукатурка и темный кирпич, а цветовая палитра выдержана в песочных и графитовых природных оттенках. Ранее архитектурно-градостроительный облик дома одобрил региональный минград.

Добавим, что ранее минград также согласовал внешний облик первого дома в рамках другого проекта КРТ на Гребном канале, который реализует девелопер GloraX.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Гребной канал КРТ
Поделиться:
Новости по теме
28 мая 2026 13:20
Алкоголь полностью запретят в экопарке на Гребном канале
26 мая 2026 15:30
Эксклюзив
Почти в 2,5 раза увеличили участок для строительства глэмпинга на Гребном канале
19 мая 2026 20:29
Бесплатный беговой центр появится на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
12 июня 2026 17:25
Стометровый триколор, танцы и парад: как прошел День России в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных