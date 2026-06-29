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Экономика

Нижегородскую стройкомпанию закрыли из‑за нарушения при найме мигранта

29 июня 2026 12:10 Экономика
Нижегородскую стройкомпанию закрыли из‑за нарушения при найме мигранта

В Нижнем Новгороде на 14 суток приостановили работу строительной компании. Причиной стало нарушение миграционного законодательства. Об этом сообщили в ГУ ФССП по региону.

По закону работодатель при трудоустройстве мигранта обязан в течение трех рабочих дней сообщить об этом в Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Нижегородской области.

Однако предприниматель пропустил установленный срок. В результате его привлекли к административной ответственности по ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ за нарушение порядка уведомления о привлечении к трудовой деятельности в России иностранного гражданина.

Суд назначил наказание в виде приостановления деятельности компании на 14 суток.

Судебный пристав в тот же день возбудил исполнительное производство, приехал по адресу организации и вручил представителю фирмы необходимые документы. Компании было предписано немедленно прекратить работу, вход в помещение опечатали.

Ранее сообщалось, что во время рейда на автомойке на Московском шоссе в Нижнем Новгороде выявили четырех мигрантов, находящихся в стране незаконно.

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Теги:
Мигранты ФССП
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