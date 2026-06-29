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Мебельная компания присоединилась к федпроекту «Производительность труда»

29 июня 2026 17:05 Экономика
Мебельная компания присоединилась к федпроекту «Производительность труда»

Фото: ООО «Язык мебели»

ООО «Язык мебели» из Нижнего Новгорода стало 324-м участником федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» в Нижегородской области. Внедрять инструменты бережливого производства на предприятии будут эксперты регионального центра компетенций (РЦК).

Компания производит корпусную и офисную мебель, металлоконструкции и металлокаркасы, а также выполняет порошковую окраску.

«Внедрение бережливых технологий позволяет повышать эффективность работы и находить внутренние резервы для развития производства. Предприятие „Язык мебели“ стало девятой компанией отрасли в Нижегородской области, присоединившейся к федпроекту „Производительность труда“. Ряд мебельных компаний региона уже завершил полный цикл участия в проекте, увеличив выработку на пилотных потоках не менее чем на 10 процентов», — сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

За полгода эксперты РЦК совместно с рабочей группой компании проведут аудит, выберут пилотный участок и разработают комплекс решений, который поможет увеличить выработку. Также сотрудники предприятия будут обучены основам бережливого производства.

Чтобы стать участником федерального проекта «Производительность труда», нужно оставить заявку на ИТ-платформе: производительность.рф. С 2019-го по 2024 год подобная мера поддержки реализовывалась в рамках национального проекта «Производительность труда», а с 2025 года — в рамках федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Консультации по участию в федеральном проекте можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, представляет собой комплекс системных мер, формирующих задел для новой модели долгосрочного экономического роста, основанной на экономике предложения, и обеспечивающих достижение девяти показателей национальных целей. В его состав входят федеральные проекты «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда», «Повышение инвестиционной активности», «Низкоуглеродное развитие», «Развитие технологического предпринимательства», «Развитие финансового рынка», «Развитие конкуренции».

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Теги:
Производительность труда экономика
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