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Экономика

Строительство локальных очистных сооружений завершилось на площадке ОЭЗ «Кулибин»

29 июня 2026 13:00 Экономика
Строительство локальных очистных сооружений завершилось на площадке ОЭЗ «Кулибин»

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

Строительство локальных очистных сооружений (ЛОС) завершилось на государственной площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) «Кулибин» в Дзержинске. Локальные очистные сооружения необходимы для очистки ливневых сточных вод до безопасного для окружающей среды уровня.

Государственная площадка занимает большую часть общей площади ОЭЗ в Дзержинске — 416 из 724,7 га. На данный момент уже завершены строительно-монтажные работы по созданию контрольно-пропускных пунктов (КПП), сетей газоснабжения, электроснабжения и сетей телекоммуникации. В высокой степени готовности находятся автомобильные дороги.

Кроме того, параллельно идет строительство промышленно-производственных корпусов (ППК) и административного корпуса. На объектах ведется устройство инженерных сетей, кровли, монтаж металлоконструкций, железобетонных конструкций и фасадных панелей, устройство проездов и наружного освещения.

Планируется, что в этом году на государственной площадке особой экономической зоны ряд компаний начнет строительство своих производств. На данный момент резидентами ОЭЗ «Кулибин» являются 58 компаний.

Управляющей компанией ОЭЗ «Кулибин» является Корпорация развития Нижегородской области.

«Завершение локальных очистных сооружений — это очередной важный этап в рамках масштабного проекта по созданию крупной промышленной площадки особой экономической зоны „Кулибин“», — сказал генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.

Напомним, особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Кулибин» создана в мае 2020 года на территории Дзержинска. Сегодня дзержинская часть ОЭЗ «Кулибин» занимает площадь 724 гектара и включает государственную площадку, а также частные площадки ДПО «Пластик», «Ока-Полимер» и «Синтез ОКА». Частные площадки уже обеспечены инфраструктурой. В ноябре 2025 года правительством России подписано постановление о расширении территории ОЭЗ еще на 117 га за счет площадки в г. Бор. Общая площадь ОЭЗ «Кулибин» составляет 842 га.

Преференциальные условия ОЭЗ позволяют резидентам снизить налоговые ставки на прибыль с 25% до 2% в первые 5 лет, до 5% - в следующие 5 лет и до 14,5% - в последующие годы, а также позволяют освободить резидентов от уплаты налогов на имущество и землю, а также от уплаты транспортного налога. Действие льготы по налогу на прибыль начинается с налогового периода, в котором резидент впервые получит прибыль.

Процедура получения статуса резидента включает в себя определение производственной площадки для реализации проекта совместно с управляющей компанией, регистрацию юридического лица на территории Дзержинска, подачу заявки на заключение соглашения об осуществлении деятельности. Далее инвестор проходит защиту проекта на экспертном совете по развитию особой экономической зоны «Кулибин» и заключает трехстороннее соглашение с Корпорацией развития Нижегородской области и министерством экономического развития и инвестиций региона. На основании соглашения Минэкономразвития России выдает инвестору свидетельство, удостоверяющее его регистрацию в качестве резидента ОЭЗ «Кулибин».

Улучшение инвестиционного климата — одна из задач национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

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Теги:
Нацпроект ОЭЗ
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