Проект реконструкции Богородской трассы получил одобрение госэкспертизы Экономика

Проект реконструкции участка автодороги Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород на участке от Сартакова до Новинок одобрила экспертиза. Об этом сообщается в ЕГРЗ.

Положительное заключение на проектную документацию и результаты инженерных изысканий выдало региональное управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий".

Застройщиком выступает Главное управление автомобильных дорог. Проектную документацию подготовило ООО «Мостдорпроект-плюс».

Ранее сообщалось, что Богородскую трассу на данном участке планируется расширить до четырех полос. Проект планировки территории уже утвержден региональным министерством градостроительной деятельности и развития агломераций. Протяженность реконструируемого отрезка составляет более 4,3 км. Завершить работы планируется в течение двух лет.