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Почти 62 млн рублей направят на охрану «Volga Арены» в Нижнем Новгороде

29 июня 2026 13:43 Экономика
Почти 62 млн рублей направят на охрану «Volga Арены» в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

На охрану «Volga Арены» в Нижнем Новгороде выделено 61,8 млн рублей. Соответствующую закупку объявило ООО «Ледовый дворец».

Срок оказания услуг — с 1 августа 2026 года по 31 декабря 2027 года. Финансирование распределено на два года: в 2026 году предусмотрено 17,54 млн рублей, в 2027-м — 44,28 млн рублей.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 13 июля, итоги планируется подвести 16 июля. Под охрану передается спортивный комплекс вместимостью 12 500 зрителей. Площадь участка в границах внешнего периметра безопасности составляет 112 926 кв. метров, общая площадь здания — 95 270 кв. метров.

Исполнитель обязан обеспечить круглосуточную защиту объекта и имущества заказчика, контролировать пропускной и внутриобъектовый режим, предотвращать несанкционированное проникновение на территорию.

В случае чрезвычайных ситуаций охранная организация должна привлекать дополнительные силы, действовать по утвержденным инструкциям и оперативно информировать заказчика и правоохранительные органы о возможных угрозах, включая террористические.

Также охрана обязана обеспечивать общественный порядок, не допускать распития алкоголя и курения на территории, сохранять конфиденциальность сведений об объекте и нести материальную ответственность за сохранность переданного имущества.

Каждый сотрудник охраны должен иметь при себе удостоверение личности, удостоверение частного охранника не ниже 4 разряда и действующий пропуск на объект.

Ранее сообщалось, что на уборку «Volga Арены» было выделено 217,5 млн рублей.

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Теги:
Volga Арена Госзакупки Охрана
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