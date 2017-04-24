Промсвязьбанк
Промсвязьбанк
Ростелеком
Фонд социального страхования
Последние новости рубрики Бизнес
27 апреля 2017 11:48  [54] Ипотечный портфель Сбербанка за год вырос на 10% и составил на 1 апреля 2017 года 2,5 трлн рублей
27 апреля 2017 11:17  [71] "Птицефабрика Павловская" получила первый льготный кредит Сбербанка по новому механизму минсельхоза РФ
27 апреля 2017 10:38  [166] Конкурсный управляющий оценил имущество признанного банкротом нижегородского депутата Валерия Гельжиниса в 0,7 млн рублей
26 апреля 2017 15:30  [132] Нижегородское УФАС признало рекламу ипотеки от "Райффайзенбанка" противоречащей закону
26 апреля 2017 13:30  [407] Нижегородское УФАС оштрафовало "Металлинвестбанк" на 300 тысяч рублей за нарушение закона "О рекламе"
26 апреля 2017 10:17  [148] "Окская судоверфь" в Нижегородской области изготовила комплекты плавсредств в интересах Минобороны
25 апреля 2017 19:07  [167] Ростелеком организовал видеоконференцсвязь для представителей стран-участниц международного фестиваля "Арт-футбол"
25 апреля 2017 19:04  [110] Альфа-Банк организовал выпуск облигаций ТМК
25 апреля 2017 18:55  [92] "Союз Маринс Групп" подвел итоги акции "Накупи на Ялту"! в пяти торговых центрах компании
25 апреля 2017 18:23  [174] Нижегородское "Теплоэнерго" не планирует пока наращивать темпы ремонта сетей из-за закредитованности
Бизнес

"Птицефабрика Павловская" получила первый льготный кредит Сбербанка по новому механизму минсельхоза РФ

27 апреля 2017 11:17  [71] Бизнес

ООО "Птицефабрика Павловская" получила первый льготный кредит Сбербанка по новому механизму минсельхоза РФ. Об этом сообщает пресс-служба банка 27 апреля 2017 годаю

Согласно информации, головное отделение Сбербанка по Нижегородской области ПАО Сбербанк выдало птицефабрике 100 млн рублей в рамках новой программы льготного кредитования по ставке не выше 5% годовых.

"Птицефабрика ежедневно обеспечивает нижегородцев и жителей других регионов России социально-значимыми продуктами питания – качественным и вкусным мясом птицы и столовым яйцом. Полученные средства будут направлены на приобретение молодняка сельскохозяйственных животных, кормов и ветеринарных препаратов", - отмечается в сообщении.

"Запущенный в 2017 году порядок субсидирования части процентной ставки по кредитам позволяет существенно упростить процесс финансирования аграриев, теперь у предприятий АПК отсутствует необходимость извлекать значительные средства из оборота и проходить длительные процедуры получения субсидии, что значительно повышает эффективность государственной поддержки отрасли", - добавили в банке.

"Сбербанк активно финансирует предприятия Нижегородского региона, для нас стратегически важно укрепление экономической и финансовой базы, повышение качества жизни людей и успешности местных предпринимателей", - подчеркнул управляющий головным отделением по Нижегородской области ПАО Сбербанк Сергей Алимов.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:

Фотофакт
Вывеску Горьковский театр кукол демонтировали для реставрации24 апреля 2017Вывеску "Горьковский театр кукол" демонтировали для реставрации

Андрей Репин

Малиновая слобода
Эстафетный пробег
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph