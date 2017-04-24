"Птицефабрика Павловская" получила первый льготный кредит Сбербанка по новому механизму минсельхоза РФ Бизнес

ООО "Птицефабрика Павловская" получила первый льготный кредит Сбербанка по новому механизму минсельхоза РФ. Об этом сообщает пресс-служба банка 27 апреля 2017 годаю

Согласно информации, головное отделение Сбербанка по Нижегородской области ПАО Сбербанк выдало птицефабрике 100 млн рублей в рамках новой программы льготного кредитования по ставке не выше 5% годовых.



"Птицефабрика ежедневно обеспечивает нижегородцев и жителей других регионов России социально-значимыми продуктами питания – качественным и вкусным мясом птицы и столовым яйцом. Полученные средства будут направлены на приобретение молодняка сельскохозяйственных животных, кормов и ветеринарных препаратов", - отмечается в сообщении.



"Запущенный в 2017 году порядок субсидирования части процентной ставки по кредитам позволяет существенно упростить процесс финансирования аграриев, теперь у предприятий АПК отсутствует необходимость извлекать значительные средства из оборота и проходить длительные процедуры получения субсидии, что значительно повышает эффективность государственной поддержки отрасли", - добавили в банке.



"Сбербанк активно финансирует предприятия Нижегородского региона, для нас стратегически важно укрепление экономической и финансовой базы, повышение качества жизни людей и успешности местных предпринимателей", - подчеркнул управляющий головным отделением по Нижегородской области ПАО Сбербанк Сергей Алимов.