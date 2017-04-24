Ипотечный портфель Сбербанка за год вырос на 10% и составил на 1 апреля 2017 года 2,5 трлн рублей Бизнес

Ипотечный портфель ПАО Сбербанк с начала апреля 2016 года вырос на 10% и составил на 1 апреля 2017 года 2,5 трлн рублей. Об этом сообщает пресс-служба банка 27 апреля.



В пресс-службе уточнили, что в настоящее время минимальные ставки по ипотеке Сбербанка в рамках специальной программы с застройщиками составляют 8,4% и 8,9% годовых: они доступны для приобретения жилья у нескольких сотен застройщиков по всей России. Стандартные условия для строящегося и готового жилья составляют 10,9% и 10,75%, соответственно.



В 2016 году Сбербанк вывел на рынок онлайн-сервис ДомКлик, который позволяет подать заявку онлайн, получить одобрение ипотечного кредита, выбрать недвижимость и одобрить её в банке. По заявкам, одобренным через ДомКлик, банк выдал уже более 2,7 млрд рублей. Совместный сервис Сбербанка и Росреестра "Электронная регистрация" позволяет покупателям квартир в новостройках зарегистрировать договор с застройщиком онлайн. Данным сервисом пользуются около 20% заемщиков. За использование этого сервиса клиенты могут получить скидку при кредитовании до 0,5 процентных пунктов.



"Портфель в 2,5 трлн рублей - рекордный показатель за всю историю ипотечного кредитования в России. Сбербанк постоянно совершенствует предложения по ипотеке, запуская новые программы, улучшая условия по продуктам и предоставляет комплекс услуг, связанный с покупкой недвижимости. Мы видим свою миссию в том, чтобы формировать в России прозрачный, предсказуемый, безопасный, высокотехнологичный рынок недвижимости", - сказал директор управления по работе с партнёрами ипотечного кредитования Сбербанка Николай Васёв.



"При этом качество ипотечного портфеля Сбербанка находится на высоком уровне, это связано со значительной дисциплинированностью ипотечных заемщиков и консервативностью рисковой политики, проводимой Сбербанком", - добавил он,



Ипотечными клиентами Сбербанка являются 2,5 миллиона российских семей.



СПРАВКА:

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 135 млн физических лиц и более 4 млн предприятий в 20 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.

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