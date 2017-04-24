Житель Нижегородской области оштрафован на 50 тысяч рублей за производство и сбыт "ядовитой незамерзайки" Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Житель Нижегородской области оштрафован на 50 тысяч рублей за производство и сбыт "ядовитой незамерзайки". Об этом сообщает региональное СУ СК РФ 27 апреля 2017 года.



Производство стеклоомывающей жидкости обнаружено в декабре 2016 года в пос. Лесная поляна г.Дзержинск. Там находилась линия по розливу жидкости в пятилитровые бутылки, а также закупоривающие и наклеивающие этикетки устройства.



Для выпуска стеклоомывающей жидкости 34-летний осужденный приобрел 160 тонн метилового спирта на 2,5 млн рублей. В СУ СК уточнили, что метиловый спирт является ядовитым веществом, а употребление его в производстве существенно снижает себестоимость выпускаемого товара.

Всего следователи изъяли из незаконного оборота около 120 тонн ядовитой жидкости.



Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение в целях сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) и ч. 1 ст. 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих и ядовитых веществ в целях сбыта) и приговорил его к штрафу.