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Происшествия

Житель Нижегородской области оштрафован на 50 тысяч рублей за производство и сбыт "ядовитой незамерзайки"

27 апреля 2017 13:53  [29] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Житель Нижегородской области оштрафован на 50 тысяч рублей за производство и сбыт "ядовитой незамерзайки". Об этом сообщает региональное СУ СК РФ 27 апреля 2017 года.

Производство стеклоомывающей жидкости обнаружено в декабре 2016 года в пос. Лесная поляна г.Дзержинск. Там находилась линия по розливу жидкости в пятилитровые бутылки, а также закупоривающие и наклеивающие этикетки устройства.

Для выпуска стеклоомывающей жидкости 34-летний осужденный приобрел 160 тонн метилового спирта на 2,5 млн рублей. В СУ СК уточнили, что метиловый спирт является ядовитым веществом, а употребление его в производстве существенно снижает себестоимость выпускаемого товара.

Всего следователи изъяли из незаконного оборота около 120 тонн ядовитой жидкости.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение в целях сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) и ч. 1 ст. 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих и ядовитых веществ в целях сбыта) и приговорил его к штрафу.

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