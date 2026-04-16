Бизнесмен пойдет под суд за аферу с домом на 1,4 млн рублей в Городце

Перед судом предстанет житель Городецкого района, которого обвиняют в мошенничестве при строительстве дома.

Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гендиректора коммерческой организации. Ему вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере.

По версии следствия, с марта по декабрь 2022 года обвиняемый обманул клиента и похитил у него более 1,4 млн рублей. Мужчина пообещал поставить строительные материалы, однако изначально не собирался выполнять свои обязательства.

