Правительство Нижегородской области не ожидает летом 2017 года повторения пожаров на уровне 2010 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Правительство Нижегородской области не ожидает летом 2017 года повторения пожаров на уровне 2010 года. Об этом сообщил и.о. директора департамента лесного хозяйства региона Юрий Сычев на пресс-конференции 27 апреля.

Он отметил, что такие пожары бывают раз в 30-35 лет. "Думаю, в ближайшие годы каких-то чрезвычайных ситуаций, как в 2010 году, не повторится. Мы надеемся, что лето 2017 года будет среднестатистическим со средними отклонениями. Вся наша техника сформирована, люди готовы. Сил и средств достаточно, чтобы ликвидировать лесные пожары", - подчеркнул Сычев.

И.о. директора лесного департамента также добавил, что ежегодно на майские праздники приходится порядка 30-35% лесных пожаров за весь год.



"Понятно, что все ждут майских праздников, но мне очень хочется предупредить о том, что последствия чреваты как для лесных насаждений, так и для населенных пунктов. За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена как административная ответственность, так и уголовная", - отметил Юрий Сычев.



Напомним, что нижегородское правительство вводит особый противопожарный режим в регионе с 28 апреля 2017 года. На этот период при наступлении IV-V классов пожарной опасности в лесах, в частности, запрещено разводить костры, готовить пищу с использованием углей. Само посещение лесов также запрещено, кроме случаев проезда по дорогам общего пользования, а также специальных случаев, обусловленных выполнением служебного задания. Режим будет действовать до постановления о его отмене.