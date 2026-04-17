Реконструкция путей на перекрестке Ванеева — Сусловой начнется 25 апреля Общество

С 25 апреля в Нижнем Новгороде начнется реконструкция трамвайных путей на пересечении улиц Ванеева и Надежды Сусловой. Об этом сообщили в ООО "Экологические проекты".

Отмечается, что работы организуют в два этапа с заужением проезжей части. Завершить реконструкцию планируется до 18 мая.



На время проведения работ изменятся схемы движения ряда автобусных маршрутов.

Автобусы №20, 61 и 94 в направлении улицы Бринского будут следовать по улицам Ванеева, Васюнина, местному проезду улицы Ванеева и улице Сусловой. Для пассажиров введут остановку "Улица Надежды Сусловой". В обратном направлении маршруты сохранят прежнюю схему движения.

Маршруты №18, 47, 72, 82 и 242 в сторону улицы Бекетова пустят по местному проезду улицы Ванеева и улице Васюнина. В обратном направлении изменений не предусмотрено.

Напомним, на улице Надежды Сусловой продолжаются работы по обновлению трамвайных путей. Движение трамваев планируют восстановить во втором квартале этого года.