Нижегородец приговорен к 12,5 годам за убийство сожителя бывшей гражданской жены Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Мужчина в Нижегородской области приговорен к 12,5 годам за убийство сожителя бывшей гражданской жены. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ 27 апреля 2017 года.



Суд установил, что убийство произошло вечером 24 июня 2016 года в с. Сиязьма Ардатовского района. Осужденный 54-летний мужчина в нетрезвом состоянии пришел с топором к дому своей бывшей гражданской жены, которая в это время находилась в помещении с 52-летним сожителем.



Выбив окно топором, бывший муж проник в дом, а находившиеся там женщина с мужчиной выбежали на улицу. Однако осужденный догнал сожителя и ударил его обухом топора по голове, а затем избил деревянной палкой. От полученных повреждений пострадавший скончался в больнице 26 июня, не приходя в сознание.

В СУ СК сообщили также, что бывший муж ранее был осужден за совершение аналогичного преступления. Освободившись в 2011 году, он состоял на административном учете в ОВД по Ардатовскому району, однако с 2014 по 2016 годы неоднократно не являлся на регистрацию, и привлекался к административной ответственности за совершение правонарушений.



Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 2 ст. 314.1 УК РФ (неоднократное несоблюдение лицом, в отношении которого установлен административный надзор, административных ограничений и ограничений, установленных ему судом в соответствии с федеральным законом, сопряженное с совершением данным лицом административного правонарушения против порядка управления) и приговорил к 12,5 годам колонии строгого режима.