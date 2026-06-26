Нижегородку наказали после ночной прогулки сына в Шахунье

В Шахунье сотрудники ППС привлекли к ответственности местную жительницу после того, как её 13-летнего сына заметили на улице ночью. ОБ этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.
Во время патрулирования на улице Первомайской полицейские обратили внимание на одинокого подростка. Выяснилось, что школьник гулял без взрослых в период действия «комендантского часа».
Правоохранители установили его личность и отвезли домой, передав матери под расписку.
В отношении женщины составили административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних — там решат, какие меры принять.
Ранее сообщалось, что в Богородске осудили шестерых мужчин за врезку в нефтепровод и кражу дизеля.
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