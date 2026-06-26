Нижегородцам объяснили, почему цены на бензин различаются на АЗС
Суд арестовал мажора Корнилова, назвавшего россиян "нищетой"
Эксклюзив
Что есть и чего нет в новых Volga: обзор из салона
Повышение тарифов ЖКХ с 1 июля: правда или миф
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
26 июня 2026 07:07
Нижегородку наказали после ночной прогулки сына в Шахунье
25 июня 2026 18:02
Следователи выясняют обстоятельства гибели нижегородца в реке в Дивееве
25 июня 2026 17:36
Актрису Александру Дроздову освободили от наказания за ранение ножом Ильи Деля
25 июня 2026 16:35
Нижегородца осудили за мошенничество при строительстве дома для ветерана СВО
25 июня 2026 13:38
Нижегородца приговорили к 9 годам за финансирование сирийских террористов
25 июня 2026 12:31
Шестерых нижегородцев осудили за врезку в нефтепровод и кражу топлива
25 июня 2026 12:15
Труп мужчины выловили из реки в Нижегородской области
25 июня 2026 10:07
Экс-главу отдела Ростехнадзора осудили на 8 лет за взятки в Нижнем Новгороде
25 июня 2026 07:00
Мошенники похитили у нижегородцев почти 35 млн рублей за неделю
24 июня 2026 20:48
Еще одну атаку украинских дронов отразили в Нижегородской области
Происшествия

Нижегородку наказали после ночной прогулки сына в Шахунье

26 июня 2026 07:07 Происшествия
Нижегородку наказали после ночной прогулки сына в Шахунье

В Шахунье сотрудники ППС привлекли к ответственности местную жительницу после того, как её 13-летнего сына заметили на улице ночью. ОБ этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Во время патрулирования на улице Первомайской полицейские обратили внимание на одинокого подростка. Выяснилось, что школьник гулял без взрослых в период действия «комендантского часа».

Правоохранители установили его личность и отвезли домой, передав матери под расписку.

В отношении женщины составили административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних — там решат, какие меры принять.

Ранее сообщалось, что в Богородске осудили шестерых мужчин за врезку в нефтепровод и кражу дизеля.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети МВД Шахунья
Поделиться:
Новости по теме
25 июня 2026 18:02
Следователи выясняют обстоятельства гибели нижегородца в реке в Дивееве
25 июня 2026 16:35
Нижегородца осудили за мошенничество при строительстве дома для ветерана СВО
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
12 июня 2026 17:25
Стометровый триколор, танцы и парад: как прошел День России в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных