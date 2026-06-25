Нижегородца осудили за мошенничество при строительстве дома для ветерана СВО

Приокский районный суд Нижнего Новгорода вынес приговор по делу о мошенничестве при строительстве модульного дома для ветерана боевых действий. Об этом сообщили в пресс-службе облсуда.
Установлено, что в августе 2024 года мужчина заключил договор от имени ООО «Модуликс» с участником СВО и его супругой на строительство модульного домика. При этом исполнять обязательства он не намеревался.
Подсудимый получил от заказчиков более 550 тысяч рублей на свой личный счет, однако компании деньги не перевел.
В суде фигурант вину не признал, однако причиненный ущерб возместил полностью.
Суд признал его виновным в мошенничестве в крупном размере и назначил штраф в 350 тысяч рублей. С учетом требований закона сумму снизили до 330 тысяч рублей.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что мошенники предлагают нижегородским подросткам 80 рублей за фото могил бойцов СВО.
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