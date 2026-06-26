Троих нижегородцев осудили за нападение на подростков с перцовым баллончиком Происшествия

Нижегородский районный суд вынес приговор троим местным жителям за нападение на подростков с газовым баллончиком. Об этом сообщили в пресс-службе облсуда.

Как установили следствие и суд, вечером 30 июня 2025 года у одного из домов на набережной Федоровского мужчины вступили в конфликт с четырьмя несовершеннолетними из-за незначительного повода. В итоге один из мужчин распылил подросткам в лицо перцовый баллончик. Другой несколько раз выстрелил из предмета, похожего на пистолет. Третий не давал подросткам выйти из магазина и поддерживал своих знакомых.

Вину обвиняемые не признали, но суд счел доказательства достаточными. Они признаны виновными в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Суд назначил одному из осужденных два года условно с испытательным сроком два года, двум другим — по полтора года условно с таким же испытательным сроком.

Также частично удовлетворены иски потерпевших: с одного из осужденных взыскано 60 тысяч рублей компенсации морального вреда, с другого — 15 тысяч рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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