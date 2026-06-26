Девять протоколов составили на подростков-питбайкеров в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Девять протоколов составили в отношении несовершеннолетних питбайкеров в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Напомним, 18 июня у торгового центра на Казанском шоссе в Нижегородском районе инспекторы ДПС эвакуировали семь питбайков, припаркованных на пешеходном переходе с нарушением ПДД.

Полицейские установили владельцев спортивного инвентаря и вызвали их вместе с родителями в подразделение для проведения профилактической беседы.

Всего по итогам проверки составлено девять административных материалов. Пять протоколов оформлены по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ — за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Еще два — по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ за управление транспортным средством без права управления и два — по части 3 статьи 12.19 КоАП РФ за нарушение правил остановки или стоянки на тротуаре.

Также =с родителями и подростками была проведена разъяснительная беседа о недопустимости подобных нарушений.

Ранее мы сообщали о том, что 17-летний питбайкер сломал ноги в результате ДТП в Нижнем Новгороде.