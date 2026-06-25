Актрису Александру Дроздову освободили от наказания за ранение ножом Ильи Деля Происшествия

Фото: Алексей Булатов/ "КП-Петербург"

Любовная драма с применением холодного оружия между актёрами Ильёй Делем и Александрой Дроздовой завершилась благоприятным исходом. Суд вынес решение о неприменении наказания к актрисе, ударившей ножом своего бойфренда.

В ночь на 12 апреля в паре произошёл конфликт, который едва не привёл к трагедии. Илью с ножевыми ранениями в живот срочно госпитализировали, а Александру задержали и поместили под домашний арест. Ей грозило до 10 лет колонии.

Изначально Александра утверждала, что Илья был пьян и вёл себя агрессивно. Она взяла нож, чтобы защитить себя и своего ребёнка от его нападок. Однако Илья, как только пришёл в себя, настаивал на том, что это был несчастный случай, и что его возлюбленная не имела намерения причинить ему вред.

«Это был несчастный случай, — подчеркнул он в беседе с „КП-Петербург“, не вдаваясь в подробности. — Домашний арест для Саши был слишком суровой мерой. Однако, по моему мнению, история про ребёнка, которую твердит её защита, — совершенно лживая. Ребёнок не принимал участие в этой ссоре».

Знакомые пары рассказывали редакции, что их отношения можно охарактеризовать как «испанские страсти»: сегодня они обожают друг друга, а завтра ненавидят.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что чудом выживший Илья получил тяжкий вред здоровью, но прямого умысла на нанесение увечий со стороны Александры не было. Суд переквалифицировал её действия на статью 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» и назначил 200 часов обязательных работ, но затем освободил от наказания в связи с примирением сторон.

После вынесения приговора Илья заявил, что остаются парой. Александра, которой 27 лет, известна своими ролями в фильмах и сериалах, таких как «Федя. Народный футболист», «Стрим», «Хутор», «Шерлок в России» и «Последний министр». 41-летний Илья Дель, помимо работы в театре, также снимался в таких проектах, как «Король и Шут», «Пророк», «Содержанки» и «Мерзлая земля».