Суд арестовал мажора Корнилова, назвавшего россиян "нищетой"
Повышение тарифов ЖКХ с 1 июля: правда или миф
Эксклюзив
Что есть и чего нет в новых Volga: обзор из салона
Нижегородцам объяснили, почему цены на бензин различаются на АЗС
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
25 июня 2026 18:02
Следователи выясняют обстоятельства гибели нижегородца в реке в Дивееве
25 июня 2026 17:36
Актрису Александру Дроздову освободили от наказания за ранение ножом Ильи Деля
25 июня 2026 16:35
Нижегородца осудили за мошенничество при строительстве дома для ветерана СВО
25 июня 2026 13:38
Нижегородца приговорили к 9 годам за финансирование сирийских террористов
25 июня 2026 12:31
Шестерых нижегородцев осудили за врезку в нефтепровод и кражу топлива
25 июня 2026 12:15
Труп мужчины выловили из реки в Нижегородской области
25 июня 2026 10:07
Экс-главу отдела Ростехнадзора осудили на 8 лет за взятки в Нижнем Новгороде
25 июня 2026 07:00
Мошенники похитили у нижегородцев почти 35 млн рублей за неделю
24 июня 2026 20:48
Еще одну атаку украинских дронов отразили в Нижегородской области
24 июня 2026 19:55
Нижегородка перевела мошенникам более 1,5 млн рублей, чтобы их не похитили
Происшествия

Актрису Александру Дроздову освободили от наказания за ранение ножом Ильи Деля

25 июня 2026 17:36 Происшествия
Актрису Александру Дроздову освободили от наказания за ранение ножом Ильи Деля

Фото: Алексей Булатов/ "КП-Петербург"

Любовная драма с применением холодного оружия между актёрами Ильёй Делем и Александрой Дроздовой завершилась благоприятным исходом. Суд вынес решение о неприменении наказания к актрисе, ударившей ножом своего бойфренда.

В ночь на 12 апреля в паре произошёл конфликт, который едва не привёл к трагедии. Илью с ножевыми ранениями в живот срочно госпитализировали, а Александру задержали и поместили под домашний арест. Ей грозило до 10 лет колонии.

Изначально Александра утверждала, что Илья был пьян и вёл себя агрессивно. Она взяла нож, чтобы защитить себя и своего ребёнка от его нападок. Однако Илья, как только пришёл в себя, настаивал на том, что это был несчастный случай, и что его возлюбленная не имела намерения причинить ему вред.

«Это был несчастный случай, — подчеркнул он в беседе с „КП-Петербург“, не вдаваясь в подробности. — Домашний арест для Саши был слишком суровой мерой. Однако, по моему мнению, история про ребёнка, которую твердит её защита, — совершенно лживая. Ребёнок не принимал участие в этой ссоре».

Знакомые пары рассказывали редакции, что их отношения можно охарактеризовать как «испанские страсти»: сегодня они обожают друг друга, а завтра ненавидят.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что чудом выживший Илья получил тяжкий вред здоровью, но прямого умысла на нанесение увечий со стороны Александры не было. Суд переквалифицировал её действия на статью 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» и назначил 200 часов обязательных работ, но затем освободил от наказания в связи с примирением сторон.

После вынесения приговора Илья заявил, что остаются парой. Александра, которой 27 лет, известна своими ролями в фильмах и сериалах, таких как «Федя. Народный футболист», «Стрим», «Хутор», «Шерлок в России» и «Последний министр». 41-летний Илья Дель, помимо работы в театре, также снимался в таких проектах, как «Король и Шут», «Пророк», «Содержанки» и «Мерзлая земля».

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
поножовщина Суд
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
12 июня 2026 17:25
Стометровый триколор, танцы и парад: как прошел День России в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных