Нижегородские полицейские задержали подозреваемых в двух грабежах на ж/д

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В Нижегородской области сотрудники транспортной полиции раскрыли два грабежа, совершенных на объектах железнодорожного транспорта.
Как сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ПФО, первый случай произошёл на остановочной платформе Чаадаево. В дежурную часть поступило сообщение о нападении на 82-летнюю женщину.
По данным полиции, к пенсионерке подошёл неизвестный мужчина и попросил закурить. После отказа он выхватил у неё рюкзак и быстро скрылся.
Внутри находились документы, деньги и мобильный телефон. Ущерб составил около 37 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 38-летний местный житель, ранее судимый. Возбуждено уголовное дело по статье о грабеже. Максимальное наказание по ней — до четырёх лет лишения свободы.
Через несколько дней похожий случай произошел на станции Алешино. Пострадал 42-летний мужчина.
По информации правоохранителей, после выхода из электрички к нему подошли мужчина и женщина — семейная пара 37 и 39 лет. Они также попросили закурить.
После отказа между ними возник конфликт, который закончился нападением. Потерпевшего избили и забрали его вещи, включая паспорт и телефон.
Подозреваемых быстро установили и задержали. По этому факту возбуждено уголовное дело о грабеже, совершённом группой лиц. Максимальное наказание — до семи лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде перед судом предстанут четверо мужчин за нападения и грабеж в Ленинском районе.
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