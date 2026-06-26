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Происшествия

Нижегородские полицейские задержали подозреваемых в двух грабежах на ж/д

26 июня 2026 13:00 Происшествия
Нижегородские полицейские задержали подозреваемых в двух грабежах на ж/д

Фото: УТ МВД России по ПФО

В Нижегородской области сотрудники транспортной полиции раскрыли два грабежа, совершенных на объектах железнодорожного транспорта.

Как сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ПФО, первый случай произошёл на остановочной платформе Чаадаево. В дежурную часть поступило сообщение о нападении на 82-летнюю женщину.

По данным полиции, к пенсионерке подошёл неизвестный мужчина и попросил закурить. После отказа он выхватил у неё рюкзак и быстро скрылся.

Внутри находились документы, деньги и мобильный телефон. Ущерб составил около 37 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 38-летний местный житель, ранее судимый. Возбуждено уголовное дело по статье о грабеже. Максимальное наказание по ней — до четырёх лет лишения свободы.

Через несколько дней похожий случай произошел на станции Алешино. Пострадал 42-летний мужчина.

По информации правоохранителей, после выхода из электрички к нему подошли мужчина и женщина — семейная пара 37 и 39 лет. Они также попросили закурить.

После отказа между ними возник конфликт, который закончился нападением. Потерпевшего избили и забрали его вещи, включая паспорт и телефон.

Подозреваемых быстро установили и задержали. По этому факту возбуждено уголовное дело о грабеже, совершённом группой лиц. Максимальное наказание — до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде перед судом предстанут четверо мужчин за нападения и грабеж в Ленинском районе.

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Теги:
Грабеж МВД Уголовное дело
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