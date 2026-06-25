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Происшествия

Следователи выясняют обстоятельства гибели нижегородца в реке в Дивееве

25 июня 2026 18:02 Происшествия
Следователи выясняют обстоятельства гибели нижегородца в реке в Дивееве

Следователи проводят проверку по факту гибели 27-летнего жителя села Дивеево. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

По предварительной информации, мужчина утонул в реки Вичкинза.

При осмотре следователи СК не обнаружили видимых телесных повреждений криминального характера.

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

В настоящее время сотрудники регионального управления СК продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что СК проводит проверку по факту гибели в реке Ветлуге уплывшего на плоту 30-летнего жителя Семенова.

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Теги:
Дивеевский район СК Утонувшие
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