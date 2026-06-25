Следователи выясняют обстоятельства гибели нижегородца в реке в Дивееве

Следователи проводят проверку по факту гибели 27-летнего жителя села Дивеево. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.
По предварительной информации, мужчина утонул в реки Вичкинза.
При осмотре следователи СК не обнаружили видимых телесных повреждений криминального характера.
Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
В настоящее время сотрудники регионального управления СК продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что СК проводит проверку по факту гибели в реке Ветлуге уплывшего на плоту 30-летнего жителя Семенова.
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