Лжеврачи без дипломов обманули более 80 нижегородцев на 6,2 млн рублей Происшествия

Фото: Кира Мишина

В Нижнем Новгороде завершили расследование дела о крупном мошенничестве, которое, по версии следствия, было организовано через сеть псевдомедицинских центров.

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, нижегородка вместе с сообщниками организовала работу псевдомедицинских центров в Канавинском и Советском районах.

С февраля 2019 по март 2021 года людям там предлагали бесплатную диагностику здоровья и консультации. После обследований клиентам сообщали, что у них якобы выявлены серьезные заболевания. При этом утверждалось, что лечение возможно только в этих же центрах, но уже на платной основе.

Для оплаты услуг гражданам помогали оформлять кредиты. Затем им проводились процедуры, которые выдавались за лечебные и якобы способствовали выздоровлению.

По данным следствия, процедуры после этого проводили как якобы лечебные, но ни у кого из участников схемы не было медицинского образования. Также использовались приборы, которые не относятся к медоборудованию.

Всего пострадали 83 человека. Сумма ущерба превысила 6,2 млн рублей.

Материалы уголовного дела направлены в Советский районный суд для рассмотрения по существу. Ранее этим же судом уже рассматривалось дело в отношении троих предполагаемых соучастников.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области раскрыли два грабежа на железнодорожных платформах.