Полицейские задержали нижегородца, устроившего стрельбу из травмата на улице Происшествия

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который стрелял в воздух из травматического пистолета в Приокском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

В ночь на 25 июня в дежурную часть поступило сообщение о стрельбе у одного из домов по улице 40 лет Победы. Полицейские оперативно установили правонарушителя. Им оказался ранее не судимый 43-летний местный житель.

По словам мужчины, ночью он спустился к подъезду после срабатывания сигнализации его автомобиля. Убедившись, что с машиной все в порядке, он сделал замечание мотоциклистам, громко проезжавшим мимо, что могло спровоцировать срабатывание сигнализации.

После этого нижегородец отошел к лесополосе и произвел несколько выстрелов в воздух из травматического пистолета, на который у него имеется разрешение.

В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 20.13 КоАП РФ (стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах). Проводится дальнейшая проверка.

Ранее мы сообщали о том, что нижегородца арестовали на десять суток за снятые штаны на улице.