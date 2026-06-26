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Происшествия

Двоих мужчин и одного подростка спасли на водоемах в Нижнем Новгороде

26 июня 2026 15:51 Происшествия
Двоих мужчин и одного подростка спасли на водоемах в Нижнем Новгороде

Фото: социальные сети Юрия Шалабаева

Троих человек спасли специалисты чрезвычайных служб в Нижнем Новгороде. Об этом в социальных сетях рассказал мэр Юрий Шалабаев.

12 июня подросток неудачно прыгнул с мостика в воду и получил травму головы.

На месте дежурили спасатели Юрий Морозов и Артем Соловьев. Они помогли 17-летнему парню выбраться на берег, оказали ему первую помощь и передали медикам. Сейчас с пострадавшим все в порядке.

Также в первом месяце лета спасателям удалось предотвратить еще две трагедии. Двое мужчин плавали за пределами безопасной пляжной зоны и внезапно начали тонуть.

Очевидцы вызвали экстренные службы по номеру 112 и предприняли попытку помочь самостоятельно. Прибывшие на место спасатели доставили тонувших на берег и передали бригаде скорой помощи. Оба мужчины остались живы.

Ранее мы сообщали о том, что следователи выясняют обстоятельства гибели нижегородца в реке в Дивееве.

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Теги:
Купальный сезон Утонувшие Юрий Шалабаев
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