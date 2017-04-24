Продажа квартир квартала "Спортивный" стартовала в нижегородском ЖК "Окский берег" Бизнес

Проект квартала Спортивный Фото: ЭкоГрад

Продажа квартир квартала "Спортивный" стартовала в ЖК "Окский берег" Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба застройщика – компании "ЭкоГрад" 27 апреля 2017 года.



"Застройщик предлагает современные квартиры с комфортной европланировкой (удобное совмещение кухни-гостиной) и улучшенной отделкой в ближайшем пригороде Нижнего Новгорода (пять минут по Богородской трассе от ост. Щербинки)", - говорится в сообщении.



Компания объясняет название квартала тем, что за прошедшие два года "Окский берег" неоднократно становился областной площадкой по проведению культмассовых, в том числе, спортивных, мероприятий. На счету проекта проведение таких мероприятий как фестиваль скорости "Окский драйв" (количество участников – семь тысяч человек), всероссийская лыжная гонка "Лыжня России-2016" (12 тысяч человек).



Пресс-служба сообщает, что новый квартал станет центром спортивной жизни ЖК "Окский берег". Здесь уже запланировано размещение стадиона, школы горнолыжного спорта, а также физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК), строительство которого предполагается в ближайшее время, так как число жителей "Окского берега" уже превышает десять тысяч человек. По словам члена совета директоров ИГК "ЭкоГрад" Шамиля Мансурова, заявка на финансирование ФОКа планируется к подаче уже в 2018 году, когда официально прописанных жителей в "Окском береге" станет больше.



Место для этого объекта уже определили. "Физкультурно-оздоровительный комплекс, безусловно, наша тема, так как изначально мы позиционировали "Окский берег" как молодежный, семейно-ориентированный, спортивный проект", - пояснил Мансуров. Уже сейчас на территории квартала размещен ряд спортивных объектов: тренажерный зал под открытым небом (спортивный городок), общественные площадки, где в теплое время года проходят любительские состязания по пляжному волейболу, футболу и стритболу, а также детские площадки.