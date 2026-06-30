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Экономика

Годовая инфляция замедлилась до 5,3% в Нижегородской области в мае

30 июня 2026 14:39 Экономика
Годовая инфляция замедлилась до 5,3% в Нижегородской области в мае

Годовая инфляция в Нижегородской области в мае 2026 года снизилась до 5,3%. Месяцем ранее показатель был выше — 5,39%.

Как сообщили в Волго-Вятском главном управлении Банка России, практически такой же уровень зафиксирован в целом по России — 5,31%. В Приволжском федеральном округе инфляция в годовом выражении замедлилась до 5,9%. При этом в 13 регионах округа рост цен притормозил, в Пермском крае — немного ускорился.

За май цены в регионе выросли на 0,38% к апрелю, что выше среднего по стране (0,17%). Основной вклад внесли услуги, которые дорожали быстрее, чем в среднем по России. В ЦБ это связывают с туристическим спросом, в том числе на речные круизы и санаторный отдых. Санаторно-оздоровительные услуги за год подорожали на 18,02%. Также выросла стоимость проезда в плацкарте из-за сезонной индексации тарифов: услуги пассажирского транспорта стали дороже на 4,46% в годовом выражении.

В мае заметно подешевели продукты. Сильнее всего снизились цены на яйца на фоне роста производства в теплый сезон, хотя за год они всё ещё дороже на 8,18%. Также подешевели овощи и фрукты, особенно огурцы и помидоры: за год овощи снизились в цене на 17,73%, фрукты — на 3,48%. Импортные фрукты подешевели благодаря укреплению рубля.

Продолжилось снижение цен на молочную продукцию на фоне роста производства сырого молока. За год сливочное масло подешевело на 13,82%, молоко — на 2,14%, творог — на 1,25%, сыры — на 1,07%.

Непродовольственные товары в мае в целом подорожали. Заметнее всего выросли цены на медицинские товары — на фоне роста издержек производителей и ритейлеров. В годовом выражении они стали дороже на 7,42%. Также подорожали стройматериалы (+0,69% за год).

При этом часть техники подешевела: холодильники и телевизоры снизились в цене на 5,64% и 7,47% соответственно благодаря укреплению рубля. Компьютеры за год почти не изменились в стоимости (+0,16%).

Банк России отмечает, что с помощью ключевой ставки стремится вернуть инфляцию к целевому уровню 4% и стабилизировать цены, что должно поддержать покупательную способность и в перспективе снизить кредитные ставки.

Отметим, что 19 июня Банк России уменьшил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 14,25% годовых.

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Теги:
Банк России Инфляция Цены
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