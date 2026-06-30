Пять инвестпроектов на 859 млн рублей одобрили в Нижегородской области Экономика

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области согласовал предоставление земельных участков под пять инвестиционных проектов. Заседание прошло 30 июня под председательством министра имущественных и земельных отношений региона Сергея Баринова.

Общий объем инвестиций по одобренным проектам составит 859 млн рублей. В результате их реализации планируется создать более 120 новых рабочих мест.

В Городецком округе согласован участок площадью 75 тыс. кв. метров под строительство завода по выпуску быстровозводимых каркасов зданий из легких стальных тонкостенных конструкций. Проект реализует ООО «ЗМК Смольковский». Объем инвестиций оценивается в 542 млн рублей, срок реализации составит 80 месяцев.

Также совет одобрил выделение участка в Арзамасе для строительства спортивного клуба. Инвестором выступает ООО «СЗ «Промгражданстрой». Площадь территории составит 8 149,8 кв. метров, вложения — 165 млн рублей, срок реализации проекта — четыре года.

Кроме того, в Арзамасе согласовали участок площадью 6 598,99 кв. метров под строительство цеха по производству бетонных изделий. Проект ООО «Водник» предусматривает инвестиции в размере 100 млн рублей и рассчитан на три года.

Помимо этого, совет поддержал выделение территорий под строительство производственно-складского здания для изготовления вторичного щебня и брусчатки, а также под размещение трансформаторной подстанции.

С начала 2026 года совет одобрил инвестиционные проекты с общим объемом вложений около 20 млрд рублей. В рамках этих инициатив планируется создать более 1 300 рабочих мест.

Нижегородская область занимает второе место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата АСИ.

Напомним, с 2025 года поддержка предприятий и бизнеса осуществляется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», который реализуется по поручению президента России Владимира Путина.

Подать заявку на предоставление земельного участка инвесторы могут через «Личный кабинет инвестора» на сайте минимущества Нижегородской области. Сервис создан в рамках бережливого проекта «Сквозной инвестиционный поток», цель которого — сократить сроки реализации инвестпроектов и уменьшить количество документов, необходимых на всех этапах их сопровождения.

Ранее сообщалось, что нижегородские власти намерены расторгнуть инвестсоглашение с литейным заводом на 4,3 млрд рублей.