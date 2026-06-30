Нижегородцам объяснили, почему в июле выгоднее всего идти в отпуск Экономика

В 2026 году выгоднее всего идти в отпуск с точки зрения дохода в июле. К таким выводам пришли специалисты Авито Работы, проанализировав производственный календарь на 2026 год.

Отпускные рассчитываются исходя из заработка за предыдущие 12 месяцев. Если сотрудник планирует отдых в июле 2026 года, в расчет возьмут доход с июля 2025-го по июнь 2026-го. С финансовой точки зрения выгоднее брать отпуск в те месяцы, где больше рабочих дней. В июле 2026 года их будет 23.

Для примера эксперты рассмотрели сотрудника с окладом 100 тысяч рублей в месяц. При годовом доходе 1,2 млн рублей среднедневной заработок составит 3 412,97 рубля. В расчетах используется среднемесячное число календарных дней — 29,3.

В случае отпуска с 13 по 26 июля 2026 года в него войдет 10 рабочих дней, а вне отпуска останется — 13. Стоимость одного рабочего дня в июле составит 4 347,82 рубля.

Таким образом, за 13 отработанных дней сотрудник получит 56 521,74 рубля. Отпускные за 14 календарных дней составят 47 781,58 рубля. В сумме доход за месяц достигнет 104 303,32 рубля — это больше обычного оклада.

Если выбрать август, итоговый доход будет немного ниже — 100 161,95 рубля. Тем не менее летний отпуск в любом случае позволяет отдохнуть без потерь в зарплате.

Продлить отдых можно без снижения дохода. Например, за счет отгулов за работу в выходные, праздничные дни или переработки — один дополнительный рабочий день можно обменять на выходной и присоединить к отпуску.

Еще один вариант — дополнительный оплачиваемый день для доноров крови. Если он не использован, его также можно добавить к отпуску без сокращения его продолжительности.

Ранее сообщалось, большинство нижегородцев, собирающихся в отпуск летом 2026 года, предпочитают отдыхать в России — на внутренние направления приходится около 80% всех бронирований.