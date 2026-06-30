Проект КРТ в Новинках начали прорабатывать в Нижегородской области Экономика

Фото: ГК «Кронверк»

Группа компаний «Кронверк» совместно с правительством Нижегородской области приступила к разработке проекта комплексного развития территории в Новинках. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Речь идет о создании нового квартала площадью более 200 гектаров, который объединит дома ЖК «Окский берег» со стороны Богородска и Арзамаса. Проект реализуется по инициативе правообладателя. Торги проводило государство в лице агента ПАО ДОМ.РФ.

Победителем стал саратовский девелопер «Кронверк», действующий через аффилированную московскую компанию ООО «УНО». Компания приобрела 85 земельных участков, выставленных одним лотом, за 2,52 млрд рублей.

Как подчеркнула министр градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Дарья Шунаева, развитие такой масштабной территории требует поэтапной работы с участием властей разных уровней и местных жителей.

«Мы сознательно идём по этому пути, чтобы избежать повторения ошибок прошлого, в частности, связанных с дефицитом инфраструктуры, который исторически сложился на данной территории. Именно это ранее стало одной из предпосылок возникновения проблемы обманутых дольщиков с последующим трудоемким решением», — сказала она.

По ее словам, с учетом действующих ограничений концепция предполагает среднеэтажную застройку, что должно обеспечить гармоничный облик района и устойчивое развитие на десятилетия вперед.

Согласно утвержденному в 2023 году проекту планировки, на территории планируется построить около 1,6 млн кв. м жилья. Также предусмотрено возведение шести детских садов, трех школ, пожарного депо, физкультурно-оздоровительного комплекса, двух взрослых и одной детской поликлиники.

Часть социальной инфраструктуры уже создана за счет бюджета — введены в эксплуатацию школа, детский сад и взрослая поликлиника. В дальнейшем инвестор построит новые объекты с последующей передачей их в государственную и муниципальную собственность.

Генеральный директор ООО «УНО» Кристина Плешкова отметила, что проект рассчитан примерно на 70 тысяч жителей. По ее словам, задача заключается не только в строительстве жилья, но и в формировании «города в городе» с принципом «15-минутного города», когда основные потребности — работа, учеба, спорт и досуг — доступны в пределах микрорайона. Рельеф с перепадами высот планируется использовать при создании каскадной застройки. Проектом также предусмотрены подземные и гостевые парковки, аллеи с коммерческими помещениями, а также общие колясочные и велосипедные зоны.

Активную фазу освоения площадки планируют начать в конце 2026 — начале 2027 года. Сейчас идет разработка мастер-плана и уточнение планировочных решений. Застройщик заявляет о готовности учитывать предложения жителей на этапе проектирования.

Отметим, что в конце 2025 года еще один участок площадью 46,6 га в Новинках под застройку приобрел девелопер из Краснодара. На нем запланировано строительство жилья и коммерческой недвижимости.