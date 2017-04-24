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Происшествия

Нижегородец приговорен к двум годам условно и 1 млн рублей компенсации за ДТП с погибшим годовалым ребенком

27 апреля 2017 15:54  [68] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Мужчина-водитель приговорен к двум годам условного срока и почти 1 млн рублей компенсации морального вреда потерпевшим в ДТП с погибшим годовалым ребенком в нижегородской области. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона 27 апреля 2017 года.

ДТП произошло вечером 27 ноября 2016 года на 3-м км автодороги Городец - Ковернино на неосвещённом участке дороги с ограничением скоростного режима 50 км/ч. 26-летний водитель с семилетним стажем, управляя автомобилем Suzuki Grand Vitara, при обгоне выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ЗАЗ Sens.

В этом автомобиле находилась семья: женщина-водитель 1986 года рождения и двое ее детей: восьмилетняя девочка (ученица второго класса) и годовалый мальчик. Дети были в детских удерживающих устройствах на заднем сидении, пристегнуты ремнями безопасности. В результате ДТП мальчик погиб, женщину и её дочь госпитализировали.

Суд признал водителя Suzuki Grand Vitara виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264 ч.3 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, а также причинение тяжкого вреда здоровью) и приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года и с лишением права управления транспортными средствами на один год.

Также суд взыскал с него компенсацию морального вреда: в пользу потерпевшей 590 тысяч рублей, в пользу ее дочери - 300 тысяч рублей, в пользу отца девочки - 50 тысяч рублей. За лечение потерпевших с осужденного взыскано 45,6 тысяч рублей.

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