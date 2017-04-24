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Общество

Нижегородское Заксобрание одобрило закон о региональной ТПП

27 апреля 2017 16:38  [56] Общество
Законодательное собрание Нижегородской области

Законодательное собрание Нижегородской области

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Законодательное собрание Нижегородской области одобрило закон о региональной ТПП. Об этом сообщает управление по взаимодействию со СМИ ЗС НО.

27 апреля депутаты приняли закон "О Торгово-промышленной палате Нижегородской области" сразу в двух чтениях. Документ разработан комитетом по экономике и промышленности регионального парламента совместно с областной ТПП.

Целесообразность принятия проекта закона обусловлена необходимостью наличия нормативного правового акта на уровне региона. Федеральное законодательство устанавливает общие принципы работы территориальных палат, но не учитывает специфику регионов, местные традиции ведения бизнеса, сложившийся в конкретном субъекте порядок взаимодействия ТПП и региональных органов государственной власти.

"Можно сказать, что необходимость появления этого документа продиктована самой жизнью. Происходящие в экономике процессы заставляют приводить законодательство в соответствие с объективными потребностями бизнеса, совершенствовать нормативную правовую базу. Я думаю, принятие этого закона поможет в деятельности нашей региональной ТПП, которая, к слову, является одной из ведущих в России. В свою очередь, это означает увеличение возможностей для развития реального сектора экономики, в том числе малого и среднего бизнеса в области", - отметил председатель комитета по экономике и промышленности Олег Лавричев.

В соответствии с законом, областная ТПП может направлять в Заксобрание предложения по разработке проектов законов в сфере предпринимательства, экономики и промышленности, проводить экспертизу законопроектов в данном направлении, участвовать в мониторинге действующих нормативных правовых документов для повышения качества их исполнения.

Председатель ЗС НО Евгений Лебедев подчеркнул, что областной парламент плодотворно сотрудничает с Торгово-промышленной палатой региона. "При активном участии ТПП и Нижегородской Ассоциации промышленников и предпринимателей мы первыми в Российской Федерации приняли закон о промышленной политике. На основе этого закона разрабатываются различные варианты поддержки промышленности. В числе первых регионов мы приняли закон о Торгово-промышленной палате, что выведет нашу совместную работу на качественно новый уровень", - добавил он.

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