Затяжная магнитная буря ждет нижегородцев 9 апреля

Затяжная магнитная буря ожидается в Нижегородской области на следующей неделе. По данным сервиса my-calend, 9 апреля возмущения магнитного поля достигнут пяти баллов и продержатся весь день.
К ночи на 10 апреля ситуация ухудшится — мощность бури вырастет до шести баллов. По прогнозам, повышенная геомагнитная активность сохранится примерно на сутки.
Врачи напоминают, что в такие дни метеочувствительные люди могут почувствовать недомогание. Особенно это касается тех, у кого есть проблемы с давлением и сердцем. Специалисты советуют по возможности снизить нагрузку, избегать стрессов и конфликтов, а также внимательнее относиться к своему самочувствию.
Ранее сообщалось, что начало апреля в Нижегородской области будет аномально теплым.
