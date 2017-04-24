Промсвязьбанк
Промсвязьбанк
Ростелеком
Фонд социального страхования
Последние новости рубрики Спорт
27 апреля 2017 18:15  [40] Нижегородские самбисты стали чемпионами России среди студентов
26 апреля 2017 17:34  [129] Форвард "Торпедо" Данил Веряев пополнил сборную России
26 апреля 2017 17:08  [121] Нижегородец Евгений Бабурин пополнил состав сборной России по баскетболу
26 апреля 2017 14:33  [111] Юные нижегородские фехтовальщики поборются за медали традиционного турнира "Окские клинки"
25 апреля 2017 15:00  [152] Нижегородский ХК "Торпедо" продлил контракт с защитником Григорием Желдаковым
25 апреля 2017 13:23  [403] Депутаты ЗС НО предлагают региональному минстрою создать упрощенные проекты ФОКов
25 апреля 2017 10:05  [132] Нижегородская детская команда "Торпедо" завоевала бронзу на "Кубке Газпром нефти"
25 апреля 2017 09:19  [303] Артурс Шталбергс покинул пост главного тренера БК "НН"
24 апреля 2017 18:51  [285] Нижегородский "Олимпиец" одержал волевую победу в матче ПФЛ
24 апреля 2017 17:51  [171] Нижегородская детская ХК "Торпедо" уступила московскому ЦСКА в полуфинале "Кубка Газпром нефти"
Спорт

Нижегородские самбисты стали чемпионами России среди студентов

27 апреля 2017 18:15  [40] Спорт

Фото: с сайта Федерации самбо Дзержинска

НИА "Нижний Новгород" - Алексей Рокотов

Нижегородские самбисты Александр Тунаков и Андрей Кубарьков стали чемпионами России среди студентов. Об этом сообщается на сайте Федерации самбо города Дзержинск 27 апреля 2017 года.

Согласно информации оба спортсмена приняли участие в XXII Мемориале чемпиона Европы по самбо Владимира Куликова, который с 25 по 27 апреля проходил в Дзержинске Нижегородской области.

Всего на турнире выступили более 200 самбистов со всех регионов России. В рамках Мемориала также прошел чемпионат страны среди студентов, на котором и отличились Александр Тунаков и Андрей Кубарьков.

Отметим, что Тунаков стал лучшим в весовой категории свыше 100 кг, а Кубарьков отпраздновал успех в весе до 52 кг.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:

Фотофакт
Вывеску Горьковский театр кукол демонтировали для реставрации24 апреля 2017Вывеску "Горьковский театр кукол" демонтировали для реставрации

Андрей Репин

Малиновая слобода
Эстафетный пробег
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph