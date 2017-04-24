Нижегородские самбисты стали чемпионами России среди студентов

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Нижегородские самбисты Александр Тунаков и Андрей Кубарьков стали чемпионами России среди студентов. Об этом сообщается на сайте Федерации самбо города Дзержинск 27 апреля 2017 года.
Согласно информации оба спортсмена приняли участие в XXII Мемориале чемпиона Европы по самбо Владимира Куликова, который с 25 по 27 апреля проходил в Дзержинске Нижегородской области.
Всего на турнире выступили более 200 самбистов со всех регионов России. В рамках Мемориала также прошел чемпионат страны среди студентов, на котором и отличились Александр Тунаков и Андрей Кубарьков.
Отметим, что Тунаков стал лучшим в весовой категории свыше 100 кг, а Кубарьков отпраздновал успех в весе до 52 кг.
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