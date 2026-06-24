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Спорт

Нижегородским тренерам будут доплачивать за наставничество

24 июня 2026 13:05 Спорт
Нижегородским тренерам будут доплачивать за наставничество

Фото: Александр Воложанин

Правительство Нижегородской области внесло изменения в правила оплаты труда работников государственных бюджетных и автономных учреждений в сфере спорта и дополнительного образования. Постановление размещено на портале официального опубликования правовых актов.

Одним из ключевых нововведений стала выплата за наставничество тренерам-преподавателям. Ее смогут получать тренеры-преподаватели, которых официально назначат наставниками для новых коллег при их письменном согласии.

Размер такой выплаты составит до 20% от минимального оклада или ставки и будет назначаться на срок не более одного года. Порядок наставничества учреждения установят своими внутренними документами.

Кроме того, уточнены стимулирующие выплаты за интенсивность работы. Разовые доплаты предусмотрены за личное участие сотрудника в обеспечении качественного учебно-тренировочного процесса

Например, если не менее 90% обучающихся успешно сдали контрольные переводные нормативы по дополнительным программам спортивной подготовки, выплата может составить до 30% за группу.

За каждого воспитанника, получившего спортивный разряд, предусмотрена доплата до 5%.

Если на этапе начальной подготовки сохраняется не менее 90% контингента, размер выплаты может достигать 100% за группу.

Список сотрудников, которым положены такие выплаты, каждое учреждение определяет самостоятельно.

Ранее НИА «Нижний Новгород» рассказывало, как сложился спортивный сезон‑2025/2026 для команд Нижнего Новгорода.

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Теги:
Выплаты Спорт
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