Еще один экс-защитник «Торпедо» продолжит карьеру в «Шанхайских Драконах» Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Хоккейный клуб «Шанхайские Драконы» заключил однолетнее соглашение с обладателем Кубка Гагарина Михаилом Науменковым. Защитник ранее выступал за нижегородское «Торпедо».

Напомним, по окончании сезона клуб из Нижнего Новгорода не стал продлевать контракт с Науменковым, а также с рядом других игроков. В их числе оказался и защитник Сергей Бойков, который недавно также подписал контракт с «Драконами».

В минувшем сезоне в составе «автозаводцев» Михаил провел 56 матча и набрал лишь 5 очков (1+4).

Всего за карьеру в КХЛ защитник провел 752 встречи, в которых забросил 40 шайб и сделал 125 результативных передач. Кроме того, на счету Науменкова 550 силовых приемов и 759 заблокированных бросков.

Ранее сообщалось, что вратарь Денис Костин продлил контракт с ХК «Торпедо» до 2028 года.