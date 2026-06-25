ХК «Торпедо» провел тройной обмен с «Автомобилистом» и московским «Динамо» Спорт

Нижегородское «Торпедо» стало участником трехстороннего обмена с «Автомобилистом» и московским «Динамо». По итогам сделки нижегородская команда получила защитника Сергея Зборовского и денежную компенсацию.



В рамках обмена нападающий Никита Артамонов и защитник Андрей Сальников перешли в «Автомобилист». В обратном направлении в систему «Торпедо» отправился Сергей Зборовский.



Позже Зборовский был обменян в московское «Динамо», за что «автозаводцы» получили дополнительную денежную компенсацию.

Напомним, Никита Артамонов выступал за систему «Торпедо» с 2022 года. Большую часть прошлого сезона форвард провел в аренде в нижнекамском «Нефтехимике». В активе 20-летнего нападающего победа в Кубке Харламова в составе «Чайки» в 2023 году и выигрыш Кубка Чемпиона России с «Торпедо-Горький» в 2025 году.



Защитник Андрей Сальников присоединился к МХК «Чайка» в конце января и провел за нижегородскую молодежную команду 16 матчей, набрав два очка (1+1).

Генеральный директор клуба Евгений Забуга отметил, что трехсторонний обмен должен быть выгоден всем участникам.

«Участвующие в обмене хоккеисты получают возможность перезагрузки своих карьер, а „Торпедо“ — достойную денежную компенсацию. Благодарим Никиту и Андрея за игру в системе нашего Клуба и желаем им дальнейшего развития», — заявил он.

Ранее сообщалось, что нижегородское «Торпедо» может вернуться в ЖХЛ.