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Спорт

Роман Евгеньев подписал контракт с ФК «Пари НН» на два года

25 июня 2026 09:16 Спорт
Роман Евгеньев подписал контракт с ФК «Пари НН» на два года

Фото: ФК "Пари НН"

Защитник Роман Евгеньев официально стал игроком нижегородского «Пари Нижний Новгород». О переходе сообщил пресс-служба клуба.

27-летний футболист присоединился к команде в статусе свободного агента. Контракт с нижегородцами рассчитан на два года.

Первые шаги в футболе Евгеньев сделал в академии московского «Сокола», затем продолжил обучение в школах «Спартака» и «Динамо».

В Российской Премьер-лиге защитник провёл более 180 матчей, выступая за московское «Динамо» и самарские «Крылья Советов». В сезоне 2025/2026 он сыграл 14 встреч во всех турнирах за «Крылья», забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Евгеньев также выступал за молодёжные сборные России U18, U19 и U20. В национальной команде он дебютировал осенью 2020 года и вошёл в официальную заявку сборной на Евро-2020.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость защитника оценивается в 800 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что 32-летний полузащитник Артём Тимофеев стал игроком «Пари НН».

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Теги:
Спорт ФК Пари НН Футбол
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