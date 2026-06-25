Роман Евгеньев подписал контракт с ФК «Пари НН» на два года

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Защитник Роман Евгеньев официально стал игроком нижегородского «Пари Нижний Новгород». О переходе сообщил пресс-служба клуба.
27-летний футболист присоединился к команде в статусе свободного агента. Контракт с нижегородцами рассчитан на два года.
Первые шаги в футболе Евгеньев сделал в академии московского «Сокола», затем продолжил обучение в школах «Спартака» и «Динамо».
В Российской Премьер-лиге защитник провёл более 180 матчей, выступая за московское «Динамо» и самарские «Крылья Советов». В сезоне 2025/2026 он сыграл 14 встреч во всех турнирах за «Крылья», забил один мяч и отдал одну результативную передачу.
Евгеньев также выступал за молодёжные сборные России U18, U19 и U20. В национальной команде он дебютировал осенью 2020 года и вошёл в официальную заявку сборной на Евро-2020.
По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость защитника оценивается в 800 тысяч евро.
Ранее сообщалось, что 32-летний полузащитник Артём Тимофеев стал игроком «Пари НН».
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