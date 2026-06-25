Нападающий ФК «Пари НН» Реналдо Сефас перешел в «Карабах» Спорт

Фото: ФК "Пари НН"

Футбольные клубы «Пари НН» и «Карабах» договорились о переходе прав на нападающего Реналдо Сефаса.

Трансфер оформлен на условиях денежной компенсации, сообщили в пресс-службе клуба.

26-летний ямайский футболист пополнил состав нижегородской команды в июле 2025 года.

В сезоне-2025/26 он принял участие в 29 матчах во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и тремя результативными передачами.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в 900 тысяч евро.

Клуб поблагодарил Реналдо за совместную работу и пожелал ему успешного продолжения карьеры.

Ранее сообщалось, что 22-летний защитник Глеб Шильников пополнил состав «Пари НН».