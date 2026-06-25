ФК «Пари НН» подписал трехлетний контракт с защитником Глебом Шильниковым Спорт

Фото: ФК "Пари НН"

22-летний защитник Глеб Шильников подписал контракт в футбольным клубом «Пари Нижний Новгород». Соглашение с игроком рассчитан на три года.

Шильников — воспитанник ДО «СШ ИВС» из Ессентуков.

Путь в профессиональном футболе он начал в системе «Ротора», где постепенно прошел все этапы становления от молодежной команды и «Ротора-2» до основного состава волгоградского клуба.

В сезоне 2025/2026 защитник принял участие в 27 матчах во всех турнирах. На его счету три забитых мяча и две результативные передачи.

Согласно данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет 300 тысяч евро.

Ранее состав «горожан» пополнил защитник Роман Евгеньев.