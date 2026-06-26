ФК «Пари НН» отдал Ярослава Крашевского в аренду «Арсеналу»

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Защитник футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Ярослав Крашевский проведёт ближайший сезон карьеры в тульском «Арсенале» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Футболист перешел в систему «Пари НН» в январе 2025 года. До этого он выступал за дзержинский «Химик».
В прошедшем сезоне 22-летний защитник принял участие в 11 матчах во всех турнирах за «Пари НН» и не отметился результативными действиями.
Напомним, по итогам сезона «горожане» покинули Российскую премьер-лигу.
В первом матче в Первой лиге нижегородцы встретятся с волгоградским «Ротором».
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